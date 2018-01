Comissão francesa concorda em devolver artefatos ao Egito

A França concordou, nesta sexta-feira, em devolver artefatos aos egípcios. A posse das peças levou a um rompimento nos laços entre o Egito e o Museu do Louvre.

O Ministério da Cultura da França informou que especialistas da autoridade nacional de museus do país concordaram em devolver os fragmentos da parede pintada de uma tumba de 3.200 anos, que fica perto do templo de Luxor. Um funcionário do ministério confirmou a decisão após uma reunião especial em Paris nesta sexta-feira. A fonte pediu anonimato.

Zahi Hawass, do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, afirmou na quarta-feira que a relação do país com o Louvre estava rompida pela resistência do museu a devolver os artefatos Hawass tem feito da recuperação de antiguidades supostamente roubadas do país uma de suas prioridades no cargo.

