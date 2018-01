Comida no lugar da dor de cotovelo

Recorrer a um bom prato de comida é uma das técnicas para tratar um coração partido. Foi com essa estratégia que o Discovery Home & Health utilizou para dissolver a faixa Terças a Dois, com programas sobre relacionamentos, e substituí-la pela Terças à Mesa, sobre gastronomia, a ser inaugurada na próxima terça, das 19 h à 0h.

"Era uma demanda que já tínhamos e recebíamos sugestões das nossas telespectadores mulheres", conta André Rossi, diretor de programação do canal. As atrações com temas do coração irão ao ar espalhadas pela programação em outros dias. "Um programa sobre vestidos de noiva pode ser exibido às quartas, nosso dia sobre beleza. Outro sobre relacionamentos que não deram certo pode entrar na sexta, dia dedicado à família", disse ao Estado.

Quem abre a faixa gastronômica é a chef e nutricionista Neka Menna Barreto. No Fome de Quê?, produzido pela Zeppelin Filmes, ela vai alternar receitas sofisticadas e simples com ingredientes desconhecidos até por parte dos artistas, atletas e colegas de profissão que receberá no estúdio. Preocupada em fazer combinações de alimentos benéficos à saúde, ela dará explicações enquanto pilota o fogão. "É interessante saber o que acontece depois que a gente engole. A morte tem de valer a pena. Na comida há um exército de bactérias que nos protegem até mesmo de gente chata", brinca a chef.

Neka começa cada edição cozinhando sozinha ao longo da meia hora no ar, recebe o convidado e pede ajuda para preparar os acompanhamentos, como episódio em que recebe o rapper MV Bill. "No dia em que veio o (cineasta) Jorge Furtado, escrevemos mensagens com chocolate no papel de arroz e depois comemos. Estou livre ali", analisa a chef, que faz questão de preparar doces sem açúcar na atração.

Diversão. Na contramão de canais como o Bem Simples, que prioriza uma cozinha passo a passo, o Discovery Home & Health focará mais nos apresentadores do que no prato mostrado em cena. "Nossos programas de culinária são de entretenimento. Não é para aprender a cozinhar", explica Rossi.

Após as dicas mais saudáveis do Fome de Quê?, única produção nacional na faixa, entram no ar atrações como o Segredos de uma Chef, às 19h30, em que Anne Burrell mostra receitas de alta gastronomia, aparentemente difíceis de serem preparados em casa. Na sequência, às 20 horas, é a vez de dois episódios seguido de Cake Boss, reality em que Buddy Valastro mostra o dia a dia de uma confeitaria. Às 22 horas, ele retorna no Batalha de Confeiteiros, competição em que 13 candidatos disputam uma vaga como assistente do protagonista e um prêmio de US$ 100 mil. O encerramento fica por conta de Guerra de Cupcakes. Nele, confeiteiros de diferentes pontos dos EUA entram em um jogo para ver quem faz o melhor bolinho.

Apesar do foco nas mulheres de 25 a 49 anos, a direção do canal afirma que as atrações de culinária têm um público masculino, segundo pesquisas. "Em alguns dias da semana, quem manda no controle é a mulher e o marido assiste ao lado dela. Muitos programas são realities", defende André Rossi.

Os novos espectadores influenciaram a mudança da faixa de programação, ocupada há sete anos pelas produções sobre relacionamentos. Por enquanto, não há interatividade, mas as receitas mostradas estarão no www.discoverymulher.com.