Comida em lata vira arte em Nova York

Os maiores escritórios de arquitetura de Nova York apresentaram projetos que utilizam apenas latas de comida na "Canstruction", um trocadilho em inglês entre lata ("can", em inglês) e construção. Na mostra nova-iorquina, 40 empresas de arquitetura e engenharia apresentam projetos em seis categorias, incluindo favoritos do júri, melhor refeição e melhor uso de rótulos. Entre as formas criadas estão um urso panda gigante, um barco a vela, prédios e um automóvel. O público também é convidado a doar alimentos na entrada. De acordo com a organização, em épocas de crise econômica mundial e escassez de alimentos, a iniciativa é mais necessária do que nunca. Toda a comida em lata arrecadada vai ser doada para bancos de alimentos. A expectativa é que o volume chegue a quase 1,4 tonelada. A organizadora afirma que, com os acontecimentos na economia atual, cada vez mais gente tem dificuldades para acabar o mês e doações são ainda mais bem-vindas. Com isso, vários bancos de alimentos estão com os estoques em baixa. Nova York é uma das cem cidades de todo o mundo que organizam a "Canstruction". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.