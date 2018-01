Comic-Con traz mais novidades para fãs de HQs A Comic-Con International, maior convenção sobre histórias em quadrinhos do mundo que acontece todo ano em San Diego, nos Estados Unidos, começou na quinta-feira e, como sempre, vem recheada de novidades. Espalhou-se um boato, no festival, que já se alastrou pelos principais sites que cobrem o maior evento de HQs. Dizem por aí que o galã Heath Ledger, estrela do longa de Ang Lee O Segredo de Brokeback Mountain (2006) vai interpretar o Coringa no próximo filme da série Batman. Foi o que publicou nesta sexta-feira o site Comicbook, que todo dia faz um resumo das discussões ocorridas na Comic-Con, atualizando os aficionados por quadrinhos. Boa notícia para os fãs de Homem-Aranha: já está disponível no site oficial do terceiro filme da série, que tem estréia mundial prevista para maio do ano que vem, a identidade do vilão Venom. O teaser trailer do filme já pode ser visto há algum tempo - milhões de fãs fizeram o download menos de 12 horas depois que a Sony o disponibilizou no site oficial. Outra novidade, esta revelada aos fãs na última sexta-feira, é que a história Spirit ganhará as telonas com uma adaptação única da história de Will Eisner (1917-2005), sobre um detetive mascarado que combate ao crime nas ruas da Cidade Central com seus próprios punhos, e engenhosas formas de punição. O evento, que está em sua 37.ª edição, reúne os amantes da história em quadrinhos, aqueles que podem discutir durante horas sobre Star Wars e Senhor dos Anéis. A importância da Comic-Con Em 1970, quando a Comic-Con foi realizada pela primeira vez, nos porões do Hotel US Grant, o número de visitantes não passava de trezentos. Em 2000, a feira recebeu 55 mil visitantes. Na última edição, 104 mil pessoas lotaram o centro de convenções de San Diego, uma concentração similar à da convenção do Partido Republicano em 1996, também realizada nesta cidade. Para Hollywood, mais do que o tamanho do público, o importante é o poder destas pessoas, chamadas de nerds, geeks ou freaks.Eles estão na moda e sua voz se faz ouvir - especialmente na Internet - e sentir, a ponto de assegurar um êxito ou um fracasso na bilheteria americana. Os nerds são em parte responsáveis pelo sucesso de X-Men e da série Lost. A indústria cinematográfica recorreu a estes fãs de história em quadrinhos para criar uma opinião favorável e diminuir as críticas de projetos milionários como O Quarteto Fantástico, Superman - O Retorno e King Kong, entre outros. Hits: Homem-Aranha 3 e o novo Quarteto Fantástico Até o próximo domingo, esta nova edição da Comic-Con terá 600 horas de conferências, entrevistas coletivas e apresentações. Entre as principais atrações da edição deste ano estão Homem-Aranha 3, que deve estrear em maio, o novo filme do Quarteto Fantástico e as primeiras imagens de Transformers. Hollywood aposta milhões de dólares nestes projetos e quer saber a opinião de seu público. Kevin Smith, um amante do mundo da história em quadrinhos, aproveitará a Comic-con para apresentar O Balconista 2, a continuação da sua obra mais popular. A atriz Rosario Dawson estará a seu lado como protagonista do filme. Ela também está na Comic-con para apresentar sua série de histórias em quadrinhos, Occult Crimes Taskforce, em que ela é a heroína. O interesse de Hollywood na convenção vai além dos amantes de história em quadrinhos. O mexicano Guillermo del Toro também participará da Comic-Con para apresentar a produção espanhola El Laberinto Del Fauno, um dos filmes mais bem recebidos no festival de Cannes, que trata sobre a Guerra Civil espanhola. Robert Rodríguez e Quentin Tarantino, Nicolas Cage e Eva Mendes, Hilary Swank e Samuel L. Jackson, entre outros, são algumas das estrelas de Hollywood que estarão no evento. Mas o organizador desta Comic-Con, David Glanzer, assegura que a indústria cinematográfica passou a olhar o mundo das histórias em quadrinhos com outros olhos, depois que dois filmes baseados nas HQs - Marcas da Violência e Estrada para Perdição - concorreram ao Oscar.