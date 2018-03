Comic-Con de San Diego abre as portas com 'Star Trek' como grande estreante

Todos os olhares da indústria de entretenimento se voltam esta semana para San Diego, onde a Comic-Con abre as portas com um menu substancial para os amantes de histórias em quadrinhos, cinema e videogames. O aperitivo da feira, nesta quarta, é a estreia do novo filme da franquia Star Trek.

A organização espera que 130 mil pessoas baixem na cidade californiana até domingo em busca de novidades sobre os filmes da Marvel e DC Comics ou sobre séries como Game of Thrones ou The Walking Dead.

O que começou em 1970 como uma celebração modesta dos quadrinhos e ficção científica (apenas umas cem pessoas estiveram na primeira edição) tornou-se uma data definitiva no mundo audiovisual e um encontro espetacular da cultura pop, especialmente agora que os super-heróis e a fantasia vivem uma nova idade de ouro.

Para a noite da apresentação prévia, a Comic-Con terá nesta quarta-feira a estreia mundial de Star Trek: Sem Fronteiras, o último filme dessa lendária história de ficção científica que completa meio século neste ano.

O filme, dirigido por Justin Lin, com Chris Pine, Zachary Quinto e Zoe Saldaña no elenco, será o grande momento Star Trek na Comic-Con, mas não o único. Haverá vários eventos sobre a saga e a previsão é que sejam revelados detalhes da série de TV Star Trek, em preparação pela CBS para 2017.

Na lotada agenda da Comic-Con sobressaem as esperadas apresentações que serão feitas pela Warner, com a sócia DC Comics, e a Marvel no Salão H, uma enorme sala de conferências com capacidade para 6.500 pessoas.

A Warner desembarca em San Diego com toda a artilharia para mostrar adiantamentos e segredos de seu universo fílmico sobre as histórias da DC Comics, como os filmes Mulher-Maravilha ou Esquadrão Suicida, bem como outros potenciais sucessos de bilheteria como Kong: Skill Island e Animais Fantásticos e Onde Habitam.

A Marvel faz mistério em torno de sua participação. Depois de ausentar-se da Comic-Con em 2015, voltará este ano, mas não detalhou a programação oficial nem que estrelas levará ao evento.

Também para a telinha haverá emoções fortes. Após terem sido informados de que a sétima temporada de Game of Thrones chegará no próximo verão e só terá sete capítulos, os fãs poderão matar a sede da espera com um debate do qual participarão atores como Sophie Turner (Sansa Stark), Iwan Rheon (Ramsay Bolton) e Nathalie Emmanuel (Missandei).

Após o impactante final da sexta temporada, os zumbis de The Walking Dead chegarão ao encontro em San Diego com seu elenco coral e seu criador, Robert Kirmkan, um ídolo da Comic-Con.

Outras séries, como Mr. Robot, Once Upon a Time e Bones, também terão apresentações, assim como um bom número de reinterpretações e remakes de shows muito conhecidos e queridos do público.

Assim, os presentes poderão ver adiantamentos e saber mais sobre a versão televisiva de O Exorcista, a nova versão de MacGyver, a retomada de Prison Break: Em Busca da Verdade ou 24: Legacy.

Por fim, a nostalgia terá lugar com o 30º aniversário de Alien, com o diretor, James Cameron, aparecendo para soprar velinhas. Já o controverso cineasta Oliver Stone falará de seu filme Snowden, sobre o ex-membro da Agência de Segurança Nacional americana (NSA) que revelou os programas de vigilância em massa dessa instituição. / TRADUÇÃO DE ROBERTO MUNIZ