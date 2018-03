Comic Con atrai fãs de super-heróis e executivos de Hollywood

Como se fossem Cavaleiros das Trevas respondendo ao chamado do "bat-sinal", multidões de homens usando calças justinhas e capas se reúnem esta semana para curtir todo tipo de novidades sobre super-heróis na 39.ª convenção anual Comic Con. Veja também: Quadrinhos vivem um momento de glória no cinema Mais de 125 mil pessoas são esperadas no evento de quatro dias, que começa nesta quinta-feira, 24, onde irão participar de um verdadeiro banquete com tudo o que há de mais recente em livros, filmes, brinquedos, jogos e objetos relacionados aos quadrinhos. Os ingressos para a convenção, que cresceu e passou a abranger grandes doses de ficção científica, fantasia e comédia, além do gênero mais tradicional das HQs, esgotaram há meses e estão sendo vendidos na Internet por cambistas por mais de 400 dólares cada, segundo organizadores. Muitas pessoas admitem que vêm para curtir as tradicionais noites do fã-clube de Superman, exposições de objetos e debates sobre tópicos como O Estilo de Vida Klingon, derivado do famoso seriado Jornada nas Estrelas. Mas "the Con", como o evento é conhecido entre os fãs, já mudou muito desde sua reunião inaugural há mais de quatro décadas, quando 300 fãs trocaram idéias em torno de pilhas de gibis empoeirados. Durante anos o evento foi frequentado sobretudo por homens, muitos dos quais se fantasiam de seus super-heróis favoritos, mas nos últimos anos os organizadores vêm procurando atrair mais mulheres e famílias. Os estúdios de Hollywood converteram a Comic Con em um evento importante para muitas promoções de cinema e televisão, que hoje respondem por cerca de um quarto do conteúdo da convenção.