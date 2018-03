Comemorações incluem Itália e Espanha

Dividida em categorias temáticas, inclui a sua produção desde o início, ainda jovem, até uma série sobre as torturas cometidas pelos soldados americanos contra presos iraquianos em Abu Ghraib.

Na Colômbia, as homenagens ao artista tiveram início no dia 3, com a mostra Via-Crúcis - A Paixão de Cristo, no Museu de Antioquia, que reúne 27 pinturas a óleo e 33 desenhos feitos em 2010. O artista doou 61 obras de Via-Crúcis a este museu. A exposição esteve antes em Nova York, na Galeria Marlborough. Também dia 3, Botero inaugurou sua escultura de bronze O Gato no parque que leva o seu nome, em Medellín.

As comemorações continuam em 17 de maio em Assis, Itália, com a apresentação de 80 esculturas. Em 8 de outubro, a mostra vai estar em Bilbao e depois deve vir a São Paulo. / COM AGÊNCIAS