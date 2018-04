Comédias românticas estão entre as estreias do cinema Se você gosta de comédias, pode escolher entre duas novas nesta semana - uma romântica e outra de pegada adolescente. Quem se diverte com histórias de amor bem-humoradas deve ficar com "A Proposta". Sandra Bullock vive uma executiva canadense autoritária que pode ser expulsa dos EUA porque o seu visto está para expirar. Para conseguir permanecer no país, ela decide propor um casamento de conveniência a um subordinado (Ryan Reynolds). Mas aí tem de viajar com ele ao Alasca para conhecer os sogros.