Comédias e longa raro da Noruega

16 H NA GLOBO

(Bruce Almighty). EUA, 2003. Direção de Tom Shadyac, com Jim Carrey, Jennifer Aniston, Morgan Freeman.

Jornalista com bom emprego na TV em um acesso de fúria começa a questionar Deus e seu modo de fazer tudo funcionar. O próprio Todo Poderoso desça à Terra como homem comum e lhe entrega o poder de comandar o planeta da forma como desejar durante um dia. É quando percebe como é difícil ser Deus e tomar conta de tudo o que ocorre. Reprise, colorido, 94 min.

O Máskara

16 H NA REDE BRASIL

(The Mask). EUA, 1994. Direção de Chuck Russell, com Jim Carrey,

Cameron Diaz.

Funcionário de banco, socialmente desajeitado e sem muito sucesso com as mulheres, encontra no mar a estranha máscara de Loki, um deus escandinavo. Ao colocá-la no rosto, ele se transforma no Máskara, ser com a face verde que possui coragem para fazer as coisas mais arriscadas e divertidas, até para flertar a bela e sensual Tina Carlyle (Cameron). Mas o namorado de Tina se apoderar da máscara para usar seus poderes para o mal. Reprise, colorido, 98 min.

Leite

22 H NA CULTURA

(Süt). Turquia, França e Alemanha, 2008. Direção de Semih Kaplanoglu.

A Mostra Internacional de Cinema na Cultura, apresentada por Renata de Almeida e Cunha Jr., exibe agora a versão dublada do filme. Narra a história de Yusuf, jovem de uma pequena cidade que tem como paixão escrever poesia. Seus poemas são publicados em obscuros jornais literários. Mas por enquanto ele continua trabalhando na leiteria de sua viúva mãe, Zehra. Ainda jovem e bonita, ela centra sua atenção apenas no filho, mas está prestes a começar uma relação com o chefe da estação de trem. O affair da mãe, somado ao fato de ter sido considerado inapto para o serviço militar, faz Yusuf questionar sua masculinidade. O jovem conseguirá lidar com as mudanças em sua pacífica existência? Poderá sobreviver da poesia e do trabalho ao lado de sua mãe ou deverá se mudar para a cidade grande e trabalhar em uma das muitas fábricas que ameaçam a paisagem intocada? Reprise, colorido, 95 min.

Como Vai? Vai Bem?

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 1969. Direção de Carlos Alber-to Abreu e Carlos Alberto Camuyra-no, com Paulo José, Isabel Ribeiro, Hugo Carvana, Flávio Migliaccio, Ir-

ma Álvarez, Yolanda Cardoso, Chacrinha, Billy Davis, Cláudio McDowell, Isabel Ribeiro.

Seis cineastas dirigem esta comédia dividida em oito episódios. O filme foi realizado pelo Grupo Câmara, uma das primeiras experiências cooperativistas de produção. No primeiro episódio, Uma Vez Flamengo, de Valquíria Salvá, dois fanáticos torcedores do Flamengo se embebedam após a derrota do time. No Mulher à Vista, de Alberto Salvá, um voyeurista espia, de binóculo, a nudez da vizinha. Em 10 Anos de Casados, de Carlos Alberto Camuyrano, um suburbano mata a esposa por conta de uma galinha. Em A Santinha do Encantado, de Daniel Chutorianscy, um pai ambicioso ganha dinheiro com a filha que finge ver Nossa Senhora. Em O Apartamento, de Alberto Salvá, um casal de namorados procura desesperadamente satisfazer seus desejos sexuais. Já em Os Canarinhos de N.S. das Dores, de Paulo Veríssimo, um padre tenta extorquir mais esmolas de seus paroquianos. No Hei de Vencer, de Alberto Salvá, um homem casado, para sobreviver, se apresenta como travesti em uma boate. Por último, em O Grande Dia, de Carlos Alberto Abreu, um suburbano se prepara para cantar como calouro, no Programa do Chacrinha. Reprise. 78 min.

Até as Últimas Consequências

22H45 NO SBT

(Set It Off). EUA, 1996. Direção de Gary Gray, com Jada Pinkett-Smith, Queen Latifah, Vivica Fox, Kimberly Elise.

A vida tem sido muito difícil para as quatro afro-americanas Stony, Frankie, Cleo e Tisean. As mais recentes e duras perdas as levam ao extremo: juntas planejam um assalto a banco, cujo dinheiro serviria para o início de vida nova, em outro lugar. Reprise, colorido, 123 min.

Até Que Enfim É Sexta-Feira

23 H NA REDE BRASIL

(Thank God It's Friday). EUA, 1978. Direção de Robert Klane, com William King, Al Fann, Andrea Howard.

O filme se passa em uma única noite na danceteria mais popular da cidade e é a história hilariante de uma diva da música disco que tenta convencer o DJ a tocar seu demo. Um clássico da era disco music que todos vão adorar rever e guardar. Reprise, colorido, 89 min.

A Recompensa do Polo

0H15 NA CULTURA

(The Prize of the Pole). Dinamarca, 2006. Direção de Staffan Julén.

Documentário que narra a tensão entre o americano Robert E. Peary, que passou 23 anos para conquistar o Polo Norte, e Minik, o único sobrevivente dos seis esquimós que Peary exibiu em museu de Nova York, em 1897. O jovem esquimó polar Robert E. Peary II, bisneto do explorador ártico, parte numa expedição acompanhando a história de seu ancestral. Peary era obcecado e as pessoas que conviviam com ele tinham de pagar um preço alto. Pressionado por seus patrocinadores, ele tinha de lhes fornecer tesouros do norte. Era época em que os museus do Ocidente coletavam e classificavam artefatos do mundo inteiro. Peary levou seis esquimós vivos para seu patrocinador, o Museu Americano de História Natural de Nova York e entre eles estava Minik, menino de 6 anos, e seu pai biológico. Reprise, colorido, 79 min.