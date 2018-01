Comediantes russos dão trote em Elton John fingindo ser Putin

MOSCOU - Uma dupla de comediantes russos disse ter imitado o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em um trote telefônico feito com cantor britânico Elton John, relatou a mídia local nesta quarta-feira, 16.

Vladimir Krasnov e Aleksei Stolyarov, conhecidos em seu país por debocharem de celebridades e políticos com suas pegadinhas audaciosas, afirmam ter ligado para o artista um dia depois de ele ter dito a jornalistas que gostaria de se encontrar com Putin para debater os direitos dos gays.

“Sim, fomos nós”, teria admitido Krasnov, segundo o jornal Komsomolskaya Pravda. “Eu fui 'Vladimir Putin'.”

“Ele (Elton John) disse: ‘Obrigado, eu ganhei o dia. Este dia e esta conversa foram os mais notáveis e esplêndidos da minha vida’.”

Na terça-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, negou que Putin tenha feito a ligação e insinuou que podia se tratar de um trote depois que Elton John publicou uma foto do líder russo no Instagram agradecendo-lhe pela conversa.

A Rússia vem sendo criticada pelo Ocidente e por ativistas de direitos humanos pela maneira como trata os gays, e Elton John se posicionou publicamente contra uma lei de 2013 que proíbe a disseminação de “propaganda gay” entre os jovens.

Krasnov e Stolyarov contaram que parte da conversa de 11 minutos será exibida na televisão russa no final desta quarta-feira, e mais tarde a gravação completa.

O cantor também postou mensagens em seu Instagram sobre o "incidente". Primeiro, agradecendo e reafirmando a disposição em dialogar sobre os direitos LGBT com o presidente da Rússia. Depois, afirmando que não liga de ter caído em uma "pegadinha" (prank), mas que se preocupa seriamente com a homofobia. "Se esse infeliz incidente ajudou a colocar o tema de volta nos holofotes, então estou satisfeito de ter caído na armação dessa vez", escreve John no segundo post. Veja: