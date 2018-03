Comediante Rosie O'Donnell anuncia nascimento de filha

O'Donnell, de 50 anos, postou uma foto dela e Rounds com a filha aos 587.000 seguidores no Twitter, com a legenda: "estamos emocionadas em anunciar a chegada de nossa filha Dakota".

A menina é o quinta filha de O'Donnell.

O'Donnell se casou com Rounds numa cerimônia discreta em junho em Nova York. A comediante anunciou o casamento após sofrer um ataque cardíaco em agosto.

A artista, que apresentava o "The Rosie Show" no canal OWN, de Oprah Winfrey, até ser cancelado em março de 2012, ficou noiva de Rounds em frente à plateia em dezembro de 2011.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)