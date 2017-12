Comediante Joan Rivers continua em repouso em hospital de NY

Não houve alteração no seu estado desde a tarde de quinta-feira, quando a filha Melissa Rivers emitiu um comunicado dizendo que a mãe, de 81 anos, estava descansando confortavelmente, disse a porta-voz do Hospital Mount Sinai, Lucia Lee.

A ousada comediante e crítica de moda tinha ido a uma clínica de Nova York realizar um procedimento nas cordas vocais na quinta-feira. Sem identificar Joan especificamente, o Corpo de Bombeiros de Nova York disse que um paciente que teria tido uma parada cardíaca tinha sido levado por funcionários do setor emergência de uma unidade de endoscopia para o Hospital Monte Sinai de York, no meio da manhã de quinta-feira.

Joan é considerada pioneira entre as mulheres comediantes no estilo stand-up.

Nascida no bairro do Brooklyn, ela fez parte da cena da comédia nos anos 1960 com outros artistas que também se tornaram famosos, como Bill Cosby, Richard Pryor, Woody Allen e George Carlin.

Ela participou de programas de sucesso na TV norte-americana e, mais recentemente, encontrou um nicho no circuito de programas de premiações, onde fazia críticas bem-humoradas e cortantes ao estilo de se vestir de celebridades de Hollywood.

(Reportagem de Ellen Wulfhorst)