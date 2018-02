Comediante britânico Eric Sykes morre aos 89 anos

Em uma carreira de mais de 50 anos, ele foi um colaborador regular no popular programa humorístico de rádio de 1950 "The Goon Show" e se tornou uma personalidade de liderança depois de estrelar sua própria série de televisão, "Sykes and a..." na década de 1960.

"Eric Sykes, 89 anos, estrela da televisão, do palco e cinema, morreu pacificamente esta manhã, após uma curta doença", disse sua agente Norma Farnes à Reuters. "Sua família estava com ele."

Sykes nasceu em Oldham, norte da Inglaterra, em 1923, e foi introduzido ao showbusiness enquanto trabalhava como operador sem fio na Royal Air Force.

Um encontro casual com o amigo de guerra e ator Bill Fraser, nos anos 1940, em Londres, levou a um avanço na escrita de comédia e à sua colaboração com o comediante Frankie Howerd no bem-sucedido programa de rádio "Variety Bandbox".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sykes realizou mais trabalhos no rádio, incluindo o inovador Goon Show da década de 1950 --em parte para aliviar a carga de trabalho do seu cocriador Spike Milligan.

Seus primeiros projetos para a televisão incluem "The Howerd Crowd" e "The Tony Hancock Show", mas seu grande salto veio em 1960 com o lançamento de "Sykes and a..." em que ele estrelou ao lado de Hatti Jacques em um ato irmão-irmã que foi um sucesso com os telespectadores.

Sykes fez diversos papéis coadjuvantes em filmes como "Heavens Above!" (1963), "Those Magnificent Men In Their Flying Machines" (1965) e "The Spy With A Cold Nose" (1966).

Mas ele é melhor lembrado por seu filme virtualmente sem diálogos chamado "The Plank" (1967), em que ele e Tommy Cooper apareceram como dois operários entregando tábuas em uma construção.