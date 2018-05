Comédia sob medida para os namorados

A expectativa é de que sim, ainda mais porque o Dia dos Namorados, no domingo, torna mais atraente o programa com o formato de comédia romântica. A data e o próprio título foram planejados para ajudar que o objetivo seja alcançado. O título mais curto reduz a ênfase na safadeza. A censura é 14 anos.

Mas o grande apelo é mesmo a presença, à frente do elenco, de uma dupla sexy. Cléo Pires e Malvino Salvador são conhecidos da maioria do público por suas participações em novelas, mas ele tem ousado no teatro e ela já marcou presença em filmes de um perfil menos comercial (a adaptação de Benjamin, de Chico Buarque, por Monique Gardenberg).

Na trama, Cléo faz garota que leva o fora do namorado e se envolve com professor (Malvino) que tem tese sobre as relações entre homens e mulheres. A ideia é que o homem é predador por natureza, ou seja, infiel, só que o professor é a negação da própria tese. O ex, ao perceber que Cléo está tendo um envolvimento, tenta reconquistá-la. Um amigo dele fica comentando a ação. Sem sutileza nenhuma, Qualquer Gato aposta na fórmula para faturar.