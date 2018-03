Comédia 'Habemus Papam' leva espectador ao interior do Vaticano

Começa divertido, mas perde, progressivamente, a graça. O espectador que assiste a Habemus Papam pode até conjecturar se a intenção do ator e diretor Nanni Moretti não terá sido preparar o público para o desfecho (que é bom não antecipar qual é). Habemus Papam leva o espectador ao interior do Vaticano, para a eleição de um novo pontífice. O cardeal Michel Piccoli é eleito por seus pares no conclave, mas vacila na hora da investidura. Consumido pela aflição, burla a vigilância vaticana e cai na noite, em Roma. A essa altura, a cúpula da Santa Sé já convocou um psicanalista para atender o papa. A bizarrice-mor está na cena da partida envolvendo os cardeais.

O doce esporte do poder. A cena devia ser muito divertida no papel. Como está filmada e montada, é longa, sem graça - e apelativa. O humor de Nanni Moretti torna-se complacente. Um crítico, tentando fazer-se de engraçadinho, fez a ligação com o hímen complacente, quando sua constituição, muito elástica, lhe permite se ajustar ao diâmetro do membro masculino. Pode-se metaforizar o conceito, vendo nele uma ideia não muito lisonjeira da mise-en-scène de Moretti. O júri do Festival de Cannes, no ano passado, presidido por Robert De Niro, deve ter percebido a complacência, o tom obsequioso. Habemus Papam não ganhou nada. Nem merecia, mas há controvérsia. Leia a elogiosa crítica do filme de Luiz Zanin Oricchio. E, ah, sim, lembremos que Cahiers du Cinéma apontou o filme como o melhor de 2011.

Na verdade, Habemus Papam merecia um prêmio, e um só, o de melhor ator, que De Niro e seus jurados atribuíram a Jean Dujardin, e ninguém reclamou, porque ele está mesmo fantástico (em O Artista), tendo iniciado, em Cannes, a trajetória vitoriosa que o levou ao Oscar. Mas Michel Piccoli é excepcional. Nos últimos anos, ele deixou de ser simplesmente um ator. Virou um ícone, uma espécie de entidade, conforme já havia mostrado sua interpretação sublime em Vou para Casa, de Manoel de Oliveira. O jornalista italiano Salvatore Izza, do jornal Avvenire, ligado à Igreja, pediu a excomunhão de Moretti por haver ousado 'tocar' na instituição do papado - a pedra sobre a qual Cristo erigiu sua Igreja.

O papa de Michel Piccoli é um homem bom. A eleição para ser o representante de Deus na Terra lhe provoca aflição. Ele lança um grito que é de dor, como se o peso fosse excessivo para seus ombros. Como 'autor', Moretti disse que não foi o desejo de polemizar que o conduziu ao Vaticano. Foi a sua vontade de ser 'original'. Como ele disse, "quero ver e fazer filmes que me surpreendam". Habemus Papam é original em parte. Nunca vimos um filme sobre um papa que renuncia - mas vimos sobre um papa que renuncia à fortuna do Vaticano (As Sandálias do Pescador), já vimos um mafioso ser psicanalisado (Máfia no Divã), a base de Os Sopranos e até uma aristocrata fugir do palácio e vagar na noite romana, como faz, aqui, Piccoli (A Princesa e o Plebeu, de William Wyler).

Já vimos, principalmente, a espécie de sabedoria primitiva, e pura, de Piccoli, encarnada por Peter Sellers em Muito Além do Jardim, de Hal Ashby, que deve ter sido, conscientemente ou não - se foi inconsciente, o psicanalista que Moretti interpreta não é dos bons -, o modelo para a construção do personagem do papa que se recusa a ser. Aos 87 anos, o ator que estreou com Luis Buñuel (La Mort en Ce Jardin, de 1956), que fez o melhor Jean-Luc Godard (O Desprezo), que virou o alter ego de Claude Sautet (As Coisas da Vida) e, em numerosos filmes, deu voz às blasfêmias de Buñuel (O Diário de Uma Camareira, A Bela da Tarde, O Estranho Caminho de São Tiago, O Fantasma da Liberdade) e Marco Ferreri (Dillinger É Morto, A Comilança, A Última Mulher), atingiu uma espécie de despojamento que o torna perfeito para representar a santidade. Piccoli, o blasfemo que virou papa? Buñuel se orgulharia dele, abrindo mão da mitra de São Pedro? Piccoli, em Cannes, foi sucinto. "Sou um instrumento dos meus diretores. E tenho toda confiança neles."