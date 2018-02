Comédia com Santoro e Jim Carrey é atração no Sundance A primeira aparição de Rodrigo Santoro na comédia gay I Love You Phillip Morris já sugere por que os diretores John Requa e Glenn Ficarra escolheram o ator brasileiro para interpretar o namorado de Jim Carrey. Só mesmo um homem muito bonito para virar a cabeça de Steven Russell (personagem de Carrey), um ex-policial que passa a dar golpes com cartões de crédito para cercar o amado de luxo. Mas a alegria dura pouco, levando-o rapidinho à prisão. O filme é uma das atrações desta 25ª edição do Festival de Sundance, que termina no domingo. Jimmy, o papel de Santoro, só ganha mais relevância no fim da trama, numa reviravolta dramática. É Jimmy quem influencia Russell a aplicar o maior golpe de sua vida - neste caso, para fugir da cadeia. Ainda assim, a participação do brasileiro é pequena. ?Tamanho só é importante para quem analisa o filme ou o personagem. Só vejo a essência?, disse Santoro, que desembarcou na gelada Park City (Utah) para promover a comédia ao lado dos diretores, de Carrey e de Ewan McGregor (escalado para viver o Phillip Morris do título, um detento por quem Russell se apaixona na prisão). Com previsão de estreia no Brasil no dia 5 de junho, I Love You Phillip Morris, exibido fora de competição em Sundance - com sessões de público lotadas e muito aplaudidas, está mais para uma comédia romântica do que para um drama controverso. Carrey, McGregor e Santoro convencem como homossexuais, mas o humor dá o tom no filme, fazendo o público levar tudo na brincadeira. Depois de Park City, Santoro segue para Santa Barbara (Califórnia), onde será um dos jurados no festival de cinema da cidade. Recentemente, ele ainda concluiu a filmagem de The Post Grad Survival Guide, de Vicky Jenson, vivendo um brasileiro que dirige infomerciais em Los Angeles. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.