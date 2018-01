Comédia 'As Aventuras de Agamenon' estreia nos cinemas

Ele acompanhou o naufrágio do Titanic. Entrevistou Gandhi, Freud, Albert Einstein, Osama Bin Laden. Foi enviado como correspondente durante a Segunda Guerra Mundial. Teve um caso com Eva Braun, o grande amor de Adolf Hitler, e ajudou a demolir o Muro de Berlim. Surpreendentemente, esses são apenas alguns dos feitos do jornalista picareta Agamenon Mendes Pedreira. Invenção dos Cassetas Marcelo Madureira e Hubert, o personagem escreve há 20 anos uma coluna no jornal O Globo. Nesse período, deu origem a dois livros e, mais recentemente, se transformou em quadro no Fantástico. Agora, chega aos cinemas em As Aventuras de Agamenon - O Repórter.

Dirigida por Victor Lopes, a comédia rasgada recria o que seriam os passos de Agamenon desde a infância. Já nas primeiras cenas do filme, que começa como uma espécie de mockumentary (documentário falso), surpreendem as participações especiais. É o jornalista Pedro Bial quem aparece procurando o controverso personagem em sua casa, um Dodge Dart 76 enferrujado. O relato do que seria a trajetória de Agamenon ganha credibilidade com as aparições de Paulo Coelho, Jô Soares, Caetano Veloso, Nelson Motta (que ganha a alcunha de ator de documentários), Ruy Castro, FHC e outros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para dar vida ao jornalista tão bem relacionado, Hubert e Madureira, que assinam o roteiro da produção, convidaram o humorista Marcelo Adnet, que vive o jornalista em sua fase mais jovem. Já a versão mais experiente de Agamenon ficou com o próprio Hubert. "Não ficava bem para mim fazer um cara de 20 e poucos anos. Nós somos fãs do trabalho do Adnet. Para dar uma igualada na interpretação, criamos um ser neurótico cheio de tiques nervosos", brinca Hubert. "A admiração é recíproca. Nunca imaginei que trabalharia com esses caras. Eu assistia a eles na televisão e fui super influenciado pelo que eles fazem", retribui Adnet.

Parceira das façanhas de Agamenon, Isaura, sua mulher, ganha vida na pele da atriz Luana Piovani. A atriz Daisy Lúcidi também faz uma rápida aparição como a patroa do jornalista, responsável por colocar muita coisa na cabeça do personagem. Outro motivo de orgulho para os criadores de Agamenon é a voz que acompanha a saga do protagonista: a da atriz Fernanda Montenegro. "Ela foi a primeira pessoa para quem mostramos o roteiro", revela Madureira.

Além das participações estreladas, o longa, que teve um orçamento de R$ 6 milhões, abusa de boas imagens. Flávio Tambellini, produtor do filme, explica: "O filme tem um desenho complexo. Mistura material de arquivo, efeito especial e cenografias que foram construídas para ele". O resultado possibilita a interação de Agamenon com Einstein e Bin Laden.

Como comédia, a produção deve agradar àqueles que possuem um sorriso frouxo, que não dispensam uma chance de rir. Já quem procura um humor um pouco mais elaborado pode se incomodar com o excesso de piadas envolvendo traição, sexo e relações homossexuais.