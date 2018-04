Comédia '30 Rock' sai na frente nas candidaturas ao Emmy

A série "30 Rock" conseguiu 22 indicações ao prêmio Emmy, o maior número obtido por uma comédia na história desta premiação, que é considerada o Oscar da televisão americana, segundo anúncio feito nesta quinta, 16, na sede da Academia de Artes e Ciências da Televisão, em Hollywood.

Tina Fey e Alec Baldwin são novamente indicados para os prêmios de melhor atriz e ator de comédia, por '30 Rock' Foto: AP

A série que já ganhou o troféu no ano passado manteve ainda as indicações para melhor atriz de comédia (Tina Fey) e melhor ator de comédia (Alec Baldwin).

Outra vencedora do ano passado, "Mad Men", como melhor drama, conseguiu 16 candidaturas este ano, entre elas de novo a de melhor série dramática, melhor ator de drama (Jon Hamm) e melhor atriz de drama (Elizabeth Moss).

Na categoria de melhor série terá como rivais a "Big Love", "Breaking Bad", "Damages", "Dexter", "House" e "Lost".

Hamm também foi indicado na categoria de melhor convidado por seu papel cômico em "30 Rock".

Além disso, a série "Uma Família da Pesada" conseguiu a candidatura à melhor série comédia, sendo a segunda vez na história que um formato de animação entra nesta categoria, após "Os Flinstones" (1961).

A popular série "Entourage" conseguiu ficar entre os candidatos a melhor comédia pelo quarto ano consecutivo, e seu protagonista, Kevin Connolly, disse que estava "entusiasmado", à TV CBS. "Mais que os prêmios individuais. É o tipo de prêmio que faz com que o show siga adiante e, no final das contas, isso é o mais importante", acrescentou.

Os rivais de "30 Rock", "Uma Família da Pesada" e "Entourage" serão "How I Met Your Mother", "The Office", "Flight of the Conchords" e "Weeds".

Os filmes para televisão "Grey Gardens" (protagonizada por Jessica Lange e Drew Barrymore), com 17 candidaturas, e "Into the Storm" (com Brendan Gleeson à frente), com 14, estiveram entre os trabalhos mais destacados pelo anúncio da Academia.

Os candidatos à categoria de melhor ator de drama foram Bryan Cranston ("Breaking Bad"), Michael C. Hall ("Dexter"), Hugh Laurie ("House"), Gabriel Byrne ("In Treatment"), Jon Hamm ("Mad Men") e Simon Baker ("The Mentalist").

Entre as mulheres, as indicadas a melhor atriz de drama foram Sally Field ("Brothers & Sisters"), Kyra Sedgwick ("The Closer"), Glenn Close ("Damages"), Mariska Hargitay ("Law & Order - Special Victims Unit"), Elisabeth Moss ("Mad Men") e Holly Hunter ("Saving Grace").

Na comédia, os indicados a melhor ator foram Jim Parsons ("The Big Bang Theory"), Jemaine Clement ("Flight of the Conchords"), Tony Shalhoub ("Monk"), Steve Carell ("The Office"), Alec Baldwin ("30 Rock") e Charlie Sheen ("Two and a Half Men").

Entre as mulheres, as candidatas a melhor atriz de comédia foram Julia Louis-Dreyfus ("The New Adventures of Old Christine"), Christina Applegate ("Samantha Who?"), Sarah Silverman ("The Sarah Silverman Program"), Tina Fey ("30 Rock"), Toni Collette ("United States of Tara") e Mary-Louise Parker ("Weeds").

Entre os especialistas, surpreendeu a ausência entre os candidatos de Katherine Heigl, sobre quem dizem que pesou o fato de ter rejeitado uma candidatura no ano passado, quando ela disse publicamente que não estava feliz com seu papel em "Grey's Anatomy".

Igualmente surpreendente foi que a Academia ignorasse a série da HBO sobre vampiros "True Blood" e sua protagonista, Anna Paquin, apesar de a jovem atriz ter um Oscar por "O Piano" (1993) e o criador da série, Alan Ball, set roteirista de filmes como "Beleza Americana" (1999).

O canal de televisão a cabo "HBO" dominou as categorias, com um total de 99 candidaturas, muito à frente das 67 obtidas pelo rival mais imediato, o canal "NBC".

Chandra Wilson, atriz da série "Grey's Anatomy", e Jim Parsons, intérprete em "The Big Bang Theory", foram os encarregados de anunciar as candidaturas junto com o presidente da Academia, John Shaffner.

A cerimônia da 61ª edição dos prêmios Emmy acontecerá em 20 de setembro no Nokia Theatre, em Los Angeles, e será retransmitida ao vivo pelo canal "CBS".

O ator Neil Patrick Harris, da série "How I Met Your Mother", será o apresentador da cerimônia.