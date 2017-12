Começam inscrições para 2.º Corredor Literário na Paulista Até o próximo dia 15 de agosto, editoras, autores, livreiros e demais instituições do segmento podem se inscrever para participar do 2.º Corredor Literário na Paulista. O evento, que acontece de 2 e 8 de outubro em 14 espaços na Avenida Paulista, vai promover 180 atividades culturais. O 2.º Corredor Literário tem como objetivo principal incentivar e disseminar o prazer pela leitura por meio do acesso às obras e autores, bem como pela realização de uma série de atividades ao ar livre. Entre as atividades propostas estão palestras, apresentações teatrais, oficinas de literatura e leitura, lançamentos de livros, rodas de poesia e saraus, que acontecem, entre outros locais, na Alameda das Flores, na Casa das Rosas, no Itaú Cultural e no Museu de Arte de São Paulo (MASP). A maratona cultural é uma iniciativa conjunta da Associação Paulista Viva e a Secretaria de Estado da Cultura. A previsão é de que haja um aumento de 50% no número total de visitantes em relação aos 40 mil do ano passado. 2.º Corredor Literário na Paulista. Mais informações: (11) 3251-0499 ou (11) 3351-8283.