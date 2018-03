Começam hoje espetáculos do Teatro de Dança em SP O Teatro de Dança, instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura e gerenciada pela Associação Paulista de Amigos da Arte (APAA), dá início hoje à 1ª edição do projeto "Plataforma Estado da Dança", evento que deverá se tornar anual. Serão 11 dias de apresentações, com 21 espetáculos, entre eles 15 premiados pelo Programa de Ação Cultural (ProAC) em 2008. As apresentações vão acontecer em três lugares na capital paulista: Centro Cultural São Paulo, no Pateo do Colégio e no próprio teatro.