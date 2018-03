Começa venda de ingressos para shows do The Killers Começou hoje a venda de ingressos para os shows que a banda norte-americana The Killers vai fazer em novembro no Brasil. Serão duas apresentações, uma em São Paulo, no dia 21 na Chácara do Jockey, e outra no Rio de Janeiro, no dia 24 no HSBC Arena. Em 2007, o The Killers realizou três concertos no País, como uma das principais atrações do Tim Festival.