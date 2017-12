Começa venda de ingressos para shows do Metallica Começou ontem a venda de ingressos para os shows do Metallica no Brasil. Desde 1999 sem tocar no País, a banda americana fará duas apresentações por aqui em 2010, como parte da turnê World Magnetic Tour. Os shows acontecem no dia 28 de janeiro, em Porto Alegre, no Estádio Zequinha, e no dia 30, em São Paulo, no Estádio do Morumbi. Os preços dos ingressos para o show em São Paulo variam de R$ 150 (arquibancada laranja) a R$ 500 (pista vip). Para todos os setores haverá venda de meia-entrada. Os ingressos podem ser comprados pelo site www.ticketmaster.com.br, pelo telefone 4003-8282 e em pontos de venda espalhados pelo Brasil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.