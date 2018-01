Começa venda de ingressos para musical 'O Rei e Eu' Começa hoje a venda de ingressos para o musical "O Rei e Eu", dirigido por Jorge Takla, que estreia no dia 27 de fevereiro no Teatro Alfa, em São Paulo. Com letras de Oscar Hammerstein II e música de Richard Rodgers, estreou na Broadway em 1951, ganhou diferentes versões para o cinema, e conta a história do encontro entre o rei do Sião, atual Tailândia, e a professora inglesa Anna. A superprodução brasileira terá no elenco Tuca Andrada (rei) e Claudia Netto (Anna), censura livre e 2h30 de duração, com intervalo. Os ingressos, que variam entre R$ 40 e R$ 185, podem ser comprados pelo site www.ingressorapido.com.br ou pelo tel. (011) 3437-5308. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.