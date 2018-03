Começa venda de ingressos para Beach Boys em SP Começa hoje a venda de ingressos ao público para o show dos Beach Boys, no dia 2 de dezembro, no Credicard Hall, em São Paulo. O grupo, que não trará Brian Wilson (rompido com a banda), comemora 40 anos de lançamento do disco "Pet Sounds". As vendas ocorrem pelo site www.ticketmaster.com.br e pelo telefone (011) 2846-6000. Os interessados podem ainda comprar as entradas na bilheteria do Credicard Hall: Av. das Nações Unidas, 17.955. Preço vai de R$ 80 a R$ 340. As informações são do Jornal da Tarde.