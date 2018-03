Começa venda de ingresso para show de Roberto Carlos Hoje tem início a venda de ingressos para o show de Roberto Carlos que vai ocorrer no Maracanã, às 21h30, no dia 11 de julho. Será a primeira vez que o Roberto Carlos se apresentará em um dos mais importantes estádios de futebol do mundo. Inicialmente, a venda será feita apenas para clientes Itaú Personalité e, a partir de segunda-feira, para o público em geral. Clientes Itaú/Unibanco têm desconto na compra com cartões de crédito ou débito dos bancos. Os ingressos variam de R$ 20 (arquibancadas amarela e verde) a R$ 180 (gramado 1, setor amarelo) e podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster ou pelo tel. 0300-7896846. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.