Começa seleção para o 'High School Musical Brasil' Centenas de jovens foram ao Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, neste sábado, 17, para a primeira fase do teste para protagonistas do High School Musical Brasil. A Disney e a Globo Filmes firmaram uma parceira que criará a versão brasileira para o filme que virou febre em todo mundo. Os candidatos serão selecionados no programa Caldeirão do Huck, da TV Globo. Niels Andreas/AE Niels Andreas/AE Jovens durante o teste. Niels Andreas/AE