Começa seleção de elenco para o musical 'As Bruxas de Eastwick'

Depois dos musicais A Bela e a Fera, O Fantasma da Ópera, Cats e Mamma Mia!, atualmente em cartaz, São Paulo será palco de uma montagem nacional de As Bruxas de Eastwick, com direção de Claudio Botelho e Charles Möeller.

Os interessados em fazer parte do elenco podem enviar currículo, com foto atual de corpo inteiro, para audicoesbruxas@t4f.com.br até 24 de fevereiro. As audições serão realizadas entre 28 de fevereiro e 03 de março, em São Paulo. Podem se inscrever homens e mulheres - atores/ cantores/ bailarinos - entre 18 e 50 anos; e meninas cantoras e com noções de interpretação entre 7 e 12 anos.

Inspirada no romance de John Updike e no filme homônimo lançado em 1987 pela Warner (com Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon e Cher), a obra conta com texto e letras de John Dempsey e música de Dana P. Rowe. A produção original de Londres é assinada por Cameron Mackintosh.

A história é baseada na vida pacata de três donas de casa da cidade de Eastwick. Elas sonham com o desejo do homem ideal, até que surge o estranho e carismático Darryl Van Horne, para animar as coisas na monótona cidade.