Começa sábado venda de ingressos para Jazz Festival A partir deste sábado começam a ser vendidos os ingressos para o 2.º BMW Jazz Festival, que ocorrerá em junho em São Paulo (dos dias 8 a 10) e no Rio (dos dias 11 a 13) e terá como destaques Chick Corea, Charles Lloyd e Maceo Parker e convidados. Houve troca do local das apresentações na capital paulistana - do Auditório Ibirapuera para o Via Funchal. Os ingressos têm preço de até R$ 120. As entradas para as apresentações de São Paulo podem ser compradas pelo site www.viafunchal.com.br ou na bilheteria da casa (Rua Funchal, 65). Já as do Rio podem ser adquiridas em www.ingresso.com ou no Teatro Oi Casa Grande. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.