COMEÇA O PALCO GIRATÓRIO Começa hoje a 16ª edição do Palco Giratório, projeto do Sesc que leva arte e cultura para todas as regiões brasileiras. Uma das novidades desse ano é a estreia da modalidade cênica Intervenção Urbana. A companhia Coletivo Construções Compartilhadas realizará a performance Pingos e Pigmentos no evento de abertura, seguida da apresentação da peça Amor Confesso, no Sesc Belenzinho. O projeto leva 732 apresentações artísticas e mais de 1.200 horas de oficinas em 133 diferentes cidades, muitas delas de forma simultânea. Para informações sobre programação e horários, basta acessar o site www.sescsp.org.br.