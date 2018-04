Começa o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica

Começa nesta segunda-feira, 13, e vai tá o dia 9 de setembro a 8.ª edição do File 2007 - Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, na Galeria de Arte do SESI. Com entrada franca, o evento traz as novidades em arte e tecnologia do mundo, reunindo a produção de artistas e intelectuais de 30 países, com instalações, performances, screenings, documentários e palestras. Veja também: Site do File São 23 instalações e mais de 200 obras instaladas em computadores, de artistas ou grupos. Entre as novidades do File estão uma espécie de grafite eletrônico feitos pela americana Karolina Sobecka e pelo chinês Jiacong Yan. Em seu Wild Life, Karolina cria uma animação de um tigre que sai de um carro em movimento e é projetado nas paredes dos edifícios com ritmo equivalente ao da velocidade do carro, ou seja, se o carro acelera, reduz ou para, o tigre faz o mesmo. Já o chinês Jiacong Yan, com seu projeto de grafite urbano We Only Come Out at Night, projeta monstros nas ruas durante a noite. Interage com as pessoas que passam pelas ruas: quando uma pessoa passa debaixo das projeções, os monstros agarram e comem suas sombras. Desta vez, o evento vai participar também de um ambiente virtual construído no Second Life, com uma experiência inédita de encontro à distância nos dias 14 e 15, às 10 horas, no espaço que será construído pelo Núcleo de Arte e Tecnologia da Faculdade Santa Marcelina no Second Life. FILE - Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (exposição). Galeria de Arte do SESI. Av. Paulista, 1313. 14/8 a 9/9. Terça a sábado, das 10 às 20 horas, segunda das 11 às 20 horas e domingo das 10 às 19 horas. Informações: (11) 3146-7405 / 3146-7406 Agendamento de grupos: de segunda a sexta-feira, das 10 às 13 horas e das 14 às 17 horas, pelo telefone (11) 3146-7396. Grátis