Começa o Festival Ibero-Americano Começa hoje o 5.º Festival Ibero-Americano de Teatro, com homenagem à atriz Cleide Yáconis, às 20h30, seguida pela apresentação da peça Luiz Antonio - Gabriela, de Nelson Baskerville, O evento segue até domingo totalizando 18 montagens teatrais de sete países: 11 do Brasil, 2 do Uruguai e as outras 5 divididas entre Argentina, Espanha, Paraguai, México e Portugal. Também estão previstas três mesas-redondas e uma oficina de cenografia, ministrada por Zé Carlos Andrade. A programação tem entrada franca, no Memorial da América Latina, Av. Auro Soares