Começa o evento de moda Prêt-à-Porter A 5.ª edição do evento de moda Prêt-à-Porter começa hoje e vai até o dia 16, no Jockey Club de São Paulo. O objetivo é reunir desfiles de grifes de segmentos diversificados. Estarão presentes nos desfiles as grifes Arthur Calliman, Ventura, VR Menswear, TNG, Brooksfield, Gregory, Green, Lilica Ripilica e a Planet Girls, que estréia no evento. O evento idealizado por André Skaf e Omar Sahyoun, já teve quatro edições em São Paulo, três em Belo Horizonte e uma no Rio de Janeiro, desde seu lançamento, em março de 2004. Segundo Skaf, "o Prêt-à-Porter fala com o nicho mais importante do mercado para as marcas e é esse o grande motivo de já estar em sua 5.ª edição em São Paulo". Já Sahyoun ressalta o aumento do público e o crescimento das vendas resultantes do evento. Mais de 60 mil pessoas estiveram presentes nos desfiles e as grifes participantes apontam juntas um aumento de 20% a 40% nas vendas - o evento usualmente é seguido pelo lançamento das coleções nas lojas. Nunca é demais lembrar que o Prêt-à-Porter ganhou repercussão nacional ao colocar na passarela a modelo Caroline Bittencourt, logo depois de ficar famosa ao ser expulsa do casamento de Ronaldo e Daniella Cicarelli, em fevereiro de 2005. Antes e depois dos desfiles, o público pode passear pelos lounges. Este ano, estarão nos lounges, entre outros, a Livraria Laselva e as revistas Isto É Gente, Caras e o restaurante Yabany. O destaque é o lounge da Electrolux, que participa pela primeira vez do evento e vai reproduzir uma ampla cozinha com área de estar. Em homenagem ao centenário do primeiro vôo do 14-Bis de Santos Dumont, toda a ambientação desta edição do evento será inspirada na aviação. No última dia do evento, 16 de março, acontecerá a festa de encerramento do Prêt-à-Porter no Club Disco, a partir das 23 horas, apenas para convidados.