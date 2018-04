Começa o 35.º Festival de Gramado e fortalece o debate

Pergunte ao crítico José Carlos Avellar e ao diretor Sérgio Sanz qual foi o critério que estabeleceram para a curadoria do 35.º Festival de Gramado, que começa neste domingo, na serra gaúcha, e eles vão responder que querem aprofundar o que iniciaram no ano passado. Em edições anteriores, Gramado perdera representatividade por investir mais no tapete vermelho, por onde circulavam astros e estrelas globais, do que numa programação ousada e pontuada por debates relevantes. O tapete vermelho continua lá - e ele é sempre atraente para o público, em todos os festivais do mundo -, mas Avellar e Sanz escolheram filmes que apresentam um panorama da atual produção brasileira e latina. São obras que dialogam entre si e apresentam um perfil narrativo semelhante, ajudando a entender o mundo em que vivemos. Cinco da tarde de domingo, Dia dos Pais. Gramado inaugura nesse horário, com um concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a Ospa, o festival que apresenta às 19 horas o primeiro longa concorrente - Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais, de Carlos Prates, que será seguido, às 21 horas, por Valsa para Bruno Stein, de Carlos Nascimento. Um documentário e uma ficção, sendo esta o único longa gaúcho da competição. Castelar assinala a volta de Carlos Alberto Prates Correia, cineasta de Minas que já venceu em Gramado com Cabaret Mineiro. Bruno Stein baseia-se no livro homônimo de Charles Kiefer. Prates homenageia os cinéfilos e cineastas mineiros, por meio de uma história cheia de referências (e imagens) passadas. Nascimento fala das emoções intensas das pessoas comuns por meio deste velho oleiro que se recusa a aceitar que seu tempo passou (e ainda se apaixona pela nora). No total, o 35.º Festival de Gramado vai mostrar cinco longas nacionais e seis estrangeiros, além de 13 curtas em competição pelos Kikitos. A mostra gaúcha terá sete títulos. Entre os longas estrangeiros (latinos), estão o documentário Cocalero, sobre o presidente boliviano Evo Morales; El Baño del Papa, co-produção brasileiro-uruguaia que foi exibida em Cannes, em maio; e O Cobrador, que Paul Leduc adaptou de Rubem Fonseca. Os longas brasileiros incluem outro documentário (Condor, de Roberto Mader) e mais três ficções - Deserto Feliz, de Paulo Caldas; Otávio e as Letras, de Marcelo Masagão; e Olho de Boi, de Hermano Penna (que também já venceu em Gramado com Sargento Getúlio). O festival presta várias homenagens - Zezé Motta vai receber o Troféu Oscarito e a Casa de Cinema de Porto Alegre o que leva o que tem o nome do pioneiro gaúcho, Eduardo Abelim. São troféus que Gramado já vinha dando. A novidade é o Kikito de Cristal, que este ano vai para Eduardo Coutinho.