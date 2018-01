Começa o 2.º Festival de Circo e Espetáculos de Rua O 2.° Festival de Circo e Espetáculos de Rua começa nesta sexta e vai até o dia 3 de abril, em uma espécie de praça, o Beco da Cidade Escola Aprendiz, na Vila Madalena, em São Paulo, coordenado pelo grupo de artistas Circo no Beco. O evento será aberto com um Cortejo de Abertura, que passará pelas ruas interagindo com o público e divulgando o festival, a partir das 16 horas, e segue com exibições até 22 horas. Com duração de cerca de 40 minutos, malabaristas, acrobatas, palhaços e outros artistas mostram suas habilidades. "A idéia surgiu porque existe uma demanda muito grande de artistas querendo se apresentar e ao mesmo tempo muita gente procurando por este tipo de espetáculo", conta Alexandre Jungermann, palhaço e malabarista e um dos coordenadores do projeto. O 1.º Festival de Circo e Espetáculos de Rua atraiu aproximadamente 500 pessoas. "A facilidade de acesso somada a um trabalho de qualidade e gratuito atraem o público", explica Jungermann. "Os artistas passam o chapéu, mas ninguém é obrigado a pagar nada". O fato de acontecerem na rua não impossibilita o uso de estruturas caprichadas. Até um velho fusca participa da cena de um dos artistas. Confira a programação de sábado e domingo: Sábado (01/04) 14 horas - Cia La Chalupa - Espetáculo Circo La Chalupa 15 horas - Cia Do & Du - Espetáculo DOsE DUpla 16 horas - Burlesca Companhia - Espetáculo Entre sem bater 17 horas - Grupo Manifesta de Arte Cômica - Espetáculo: O Manifesto! 19 horas - Debate: Circo de Rua ou Circo na Rua?, no Galpão do Circo 20 horas - Percussão com a banda Maracutaia 21h30 - Renegados Domingo (02/04) 11h30 - Circo de Amor - Espetáculo: A Banda 13 horas - Guga Stroeter e HB Tronix, no Café Aprendiz 14 horas - Orquestra de baterias - Espetáculo: Toca Tambo 15 horas - Irmãos Miolo Tolo - Espetáculo: Irmãos Miolo Tolo na Rua 16 horas - Helena Figueira e Duba Becker - Espetáculo: A bailarina e o palhaço 17 horas - CEFAC - Centro de Formação Profissional em Artes Circenses 18 horas - Hip Hop com a banda Uafro 19H30 - Grande Cabaré de Gala 2.º Festival de Circo e Espetáculos de Rua. De 31/03 a 03/04. Espetáculos no Beco do Aprendiz - Rua Belmiro Braga s/n - Vila Madalena Debates no Galpão do Circo - Rua Girassol, 323 - Vila Madalena Entrada: ao chapéu Festa: Rua da Mooca, 815, entre as estações Brás e Dom Pedro do Metrô. R$ 10,00