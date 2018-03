Começa nos EUA o Eldorado do Indie O festival de música e cinema South by Southwest, termômetro da cena independente americana que todo ano leva milhares de fãs, críticos, e produtores às ruas de Austin no Texas, deu início à sua programação musical na quarta-feira. As apresentações da primeira noite foram transmitidas ao vivo pela rádio pública americana. Entre os destaques estiveram o excelente retro soul de Sharon Jones and the Dap Kings - banda que acompanhou Amy Winehouse na edição de 2007 do festival- e o reggae de Damian Marley, filho mais novo de Bob.