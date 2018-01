Começa nos EUA a 3.ª temporada de "Lost" A rede norte-americana ABC começa a exibir, nesta quarta-feira, nos EUA, a terceira temporada da série "Lost", que terá participação do ator Rodrigo Santoro. O episódio que abre a nova fase é "A Tale of Two Cities". O astro brasileiro, que interpretará um personagem chamado Paulo, deve surgir na telas nos próximos capítulos. "Lost" conta a história de 48 pessoas tentando sobreviver em uma paradisíaca (e hostil) ilha do Pacífico, mostrando flashes da história de vida (nada normal) de cada uma delas antes do acidente aéreo que as levou até lá. No Brasil, a primeira temporada foi exibida pela Rede Globo, de 5 de fevereiro a 10 março - a série conquistou boas médias de audiência, cerca de 15 pontos - e o canal pago AXN exibiu,a primeira e a segunda temporada. A terceira temporada de "Lost" estréia no dia 4 de outubro nos EUA com o episódio "A Tale of Two Cities". No Brasil, ainda não há previsão, mas a temporada deve começar a ser exibida no começo de 2007.