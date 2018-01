Começa no Rio o 4.º Intercâmbio de Linguagens Começa no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, e vai até outubro o 4.º Intercâmbio de Linguagens para crianças, evento voltado para o público infanto-juvenil que tem interesse no teatro. No mês de julho, o público poderá assistir a 15 espetáculos, e companhias da França, do Canadá, de Portugal e do Peru estarão no 4.º Intercâmbio de Linguagens participando de apresentações, mesas-redondas e oficinas. Entre os destaques está a apresentação da Cia. Eclaircie, Pile Au Face. O espetáculo utiliza o teatro de sombras e dança e instrumentos como o acordeon para contar a história da dualidade entre meninos e meninas. Em outubro, no mês das crianças - de 12 a 31 - será a vez dos grupos nacionais, de diversos estados do Brasil, completarem a programação preparada especialmente para elas, além de pais e profissionais que desejem conhecer o que se produz nas artes cênicas para este público. "Esse projeto proporciona ao público infantil conhecer as diversas linguagens cênicas, difundindo novos valores culturais, misturando linguagens, compreendendo a diversidade e os pontos de contato entre as diferenças", acredita Karen Acioly, idealizadora do evento e diretora artística do Centro de Referência do Teatro Infantil. Os locais escolhidos foram o Centro de Referência do Teatro Infantil/ Teatro do Jockey, o Teatro do Centro Cultural Telemar e Espaço Cultural Sérgio Porto e Teatro Maria Clara Machado (Planetário). O 4.º Intercâmbio de Linguagens é patrocinado pela Petrobras, pelo Grupo Telemar. Tem apoio do Instituto Telemar, da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Consulado Geral da França e o Hotel Le Meridien.