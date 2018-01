Começa no Rio a 7.ª edição do festival de teatro Riocena Sai o cinema, entra o teatro. Nem bem terminou o Festival do Rio, começa nesta sexta-feira a sétima edição do Riocenacontemporânea, que reúne mais de 20 companhias, nacionais e estrangeiras, que vão se espalhar por teatros, galpões e foyers (inclusive a rede Sesc) do Rio e outras cinco cidades da região metropolitana, isso sem contar com a Mostra Universitária que é nacional desde o ano passado. O quartel-general do evento é a antiga Estação Barão de Mauá (que o carioca chama de Leopoldina), onde ocorrem performances, debates e música para dançar de noite e de dia. Este ano, o tema é a relação do teatro com outros meios de comunicação. "Não é o assunto exclusivo do Riocena, que não é um festival temático, mas queremos provocar a discussão sobre como outras formas de expressão se comunicam com o teatro e como influem sobre o espectador", diz o diretor Fábio Ferreira, criador do evento com a diretora Bia Junqueira, o ator César Augusto e as produtoras Izabel Lito e Márcia Dias. Durante todo o ano, eles garimpam em festivais brasileiros e estrangeiros. "Às vezes demoramos dois ou três anos esperando a oportunidade, pois as agendas dos grupos, especialmente os estrangeiros, são complexas." Entre estes, destaca-se a Mostra Catalã, que vai ocupar o Centro Cultural Telemar com espetáculos, performances, palestras, oficina e uma instalação. "A Catalunha é um centro mundial de pesquisa em mistura de linguagens e meios. Por isso trouxemos alguns dos principais artistas de lá", lembra César Augusto. A mostra começa com "My Madre y Yo", monólogo de Sonia Gómez, segue com "Figures", de Germana Civera e Laurent Goldring e termina com "Raw 00", do Coletivo Anatomic. Mas há ainda performances de Marcel.Lí Antúnez e palestras com todos eles sobre seus métodos de criação. Há também, entre os estrangeiros, "K.I. Crime e Castigo", do russo Kamas Ginkas, adaptação de uma cena do clássico de Dostoievski, sempre apresentado numa casa, e o inglês Forced Entertainment e os belgas Vivariun Studio e Needcompany. A estréia de "Quero Ser Romeu e Julieta", do grupo Os Desequilibrados, de Ivan Sugahara, e de "A Gaivota" com o grupo de Piolin (na verdade, o ator Luiz Carlos Vasconcellos) são destaques da agenda nacional, que tem ainda "Sopro" (com o Lume, de Campinas), "O Assalto" (com o Oficina, de São Paulo), "Olhos Recém-Nascidos" (de Denise Stoklos), e "Otelo na Mangueira" encenado na quadra da escola. "Este espetáculo de Daniel Hertz foi apresentado como processo, ao lado de ´Dinheiro Grátis´, de Michael Melamed, e ambos foram sucesso de público", ressalta Fábio. "Este ano temos quatro processos, ´Mangiare´, do grupo Pedras, ´O Processo´ (baseado em Kafka, do Teatro na Justiça), ´Processo Tchekhov´ (de Enrique Dias) e ´Banal´ (de Alessandra Colasanti)." Haverá ainda performances e a mais aguardada é "Canibal" do mineiro Marco Paulo Rola, em que os atores são literalmente engolidos por fornos instalados na Estação Leopoldina. "Ampliamos o horário de funcionamento da Estação, onde se concentram as palestras, shows, performances.", lembra Izabel. Boa parte dos eventos é gratuita e os ingressos custam, no máximo, R$ 20. "Isso é fundamental, dar acesso a todo mundo", diz César. "Levamos teatro a lugares pouco acostumados a vê-lo, como a Baixada Fluminense." A Petrobras é a patrocinadora master do evento, que tem ainda um pool de estatais e empresas privadas apoiando. A previsão de público é ambiciosa. "No ano passado, tivemos 65 mil pessoas", lembra Izabel. "Este ano devem ser pelo menos 80 mil."