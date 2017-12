Começa nesta terça-feira o Brasil Sabor 2007 Os apreciadores da boa mesa devem se preparar. Começa nesta terça-feira, 17, o maior festival gastronômico do País, o Brasil Sabor. A segunda edição do evento vai até o dia 20 de maio e terá a participação de aproximadamente 1.500 restaurantes em 150 cidades de 26 estados, em uma grande ação de promoção e valorização da gastronomia brasileira. ?Após a abertura, será realizado um dos eventos mais esperados da cidade, a Mostra Gastronômica, com apresentação dos pratos de 70 restaurantes participantes do festival no Distrito Federal?, explica o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) nacional, Paulo Solmucci Júnior. ?A Mostra demonstra que, além de seus belos roteiros turísticos e de sua valiosa cultura, o Brasil possui uma riqueza de dar água na boca: a gastronomia. Além disso, comprova que com sua variedade de ingredientes, temperos, aromas, cores e sabores a culinária brasileira é sem dúvida um dos importantes atrativos turísticos que o Brasil tem a oferecer?, afirma. Como na primeira edição, as casas participantes oferecerão, simultaneamente, ao público, a preços diferenciados, durante todo o período do festival, um prato específico para o evento, que represente da melhor maneira a especialidade da casa e que leve em consideração as características e tradições de cada região ou estado. Os pratos são servidos nos próprios restaurantes tanto no almoço como no jantar, conforme o funcionamento de cada estabelecimento. Para que o público possa conferir os restaurantes participantes do festival em cada cidade e conhecer o prato oferecido pelos estabelecimentos envolvidos no evento, a Abrasel oferece em cada estado o Guia de Restaurantes do Brasil Sabor. Nele o público encontrará toda a lista de restaurantes participantes, com endereço, descrição, foto e preço de cada prato oferecido. Este material será distribuído gratuitamente em lugares estratégicos, como aeroportos, hotéis, cinemas e nos próprios restaurantes participantes. As informações do festival gastronômico estarão disponíveis também pelo portal Brasil Sabor, onde, além de consultar em versão online o Guia de Restaurantes, é possível ter acesso às receitas dos pratos do festival em todo o País. O internauta pode imprimir aquelas que mais gostar, além de acompanhar todas as notícias sobre o andamento do Brasil Sabor pela sua cidade e participar das promoções do festival.