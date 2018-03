Começa, nesta quarta-feira, a 15.ª edição do Anima Mundi

O Anima Mundi cresceu. O maior festival de animação das Américas completa agora 15 anos e chega à adolescência com a maturidade dos grandes eventos do gênero no mundo. Para citar números, esta edição, que chega nesta quarta-feira, 11, a São Paulo depois de ter passado pelo Rio, terá 368 títulos (escolhidos entre 1.228 inscritos de todo o mundo). Destes, 68 são brasileiros (o País se inscreveu com 322 títulos). Nada mal para quem, no início, tinha pouquíssima produção para mostrar. "Isso é sinal da maturidade que a animação brasileira está alcançando. Estamos em um momento especial. Temos profissionais talentosos, que atuam aqui e no exterior, temos tecnologia e potencial para crescer", analisa César Coelho, um dos quatro criadores do festival. "A animação no Brasil adquiriu status de gente grande. Basta ver o público superinteressado que todo ano lota o festival. Mas precisamos agora é estabelecer uma indústria real. E em todo o mundo isso só se dá com a parceria das TV, que é crucial. Sem contar as formas de incentivos fiscais e parcerias com países que já têm este cenário bem estabelecido, como o Canadá", explica Coelho. ´Animação com sotaque´ Para discutir o atual cenário e apontar saídas, o Anima Mundi realiza o Anima Fórum, seção que só ocorre em São Paulo e já está em sua segunda edição. "Reunimos profissionais daqui e do exterior para discutir, tentar estabelecer parcerias e trocar experiências. Temos muito o que trabalhar", acrescenta o organizador. Neste cenário positivo, a maior prova de que o País caminha para um futuro animado, não é a quantidade de animações inscritas, mas sua qualidade. "Animação com sotaque" é a nova toada do festival. Aliás, não só do Anima Mundi, mas de festivais de todo o mundo. Cada vez mais o público quer ver a produção que fala sua língua, com sotaque e tudo. "Isso é muito interessante de observar. Este ano não há uma sessão só para filmes brasileiros, pois preferimos incluir nossa produção ao lado de todos. Mas nos anos em que havia, eram as primeiras sessões a esgotarem os ingressos. Prova de que o público quer se ver na tela", comenta Coelho. Para isso, nada melhor que assistir a duas pequenas jóias: Vida Maria, de Márcio Ramos, e Até o Sol Raiá, de Fernando Jorge. O primeiro, produção cearense, é uma pequena rapsódia sobre a morte e vida severina de tantas crianças do sertão brasileiro. O segundo conta uma espécie de fábula do soldadinho de chumbo, misturando com Toy Story do sertão e um arretado sotaque pernambucano. Imperdível. Mestres da arte Sem contar o longa-metragem Garoto Cósmico, de Alê Abreu, responsável pelo pequeno-grande curta O Espantalho. Alê participa de bate-papo como público no sábado, às 19h30, no Memorial da América Latina, e fala da aventura que é realizar um longa de animação no Brasil. Ao lado de Garoto Cósmico, outros seis longas participam da mostra competitiva. "No ano passado não houve competição entre os longas porque julgamos que nenhum inscrito tinha qualidade suficiente. Este ano o cenário melhorou e a sessão voltou", conta Coelho. Além de Alê Abreu, mestres da arte como Mark Walsh (que participou da criação de Toy Story, Os Incríveis e Procurando Nemo) também fazem workshop com o público nesta quarta-feira e na quinta, também no Memorial. Sem contar John Weldon (vencedor do Oscar por Special Delivery) e o russo Mikhail Aldashin, da Pilot Films, o mais prestigiado estúdio do país. Quem quiser conferir a programação completa, pode acessar o site do festival. 15.º Anima Mundi 2007. Memorial da América Latina. Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, tel. 3823-4600. De 4.ª a dom., em horários variados. R$ 6 (sl. 1 e 2); R$ 3 (sl. 3). Até 15/7