Começa na segunda venda de ingressos para Bachiana Sesi A partir de segunda-feira, estarão à venda os ingressos para os primeiros concertos da Temporada 2013 da Bachiana Sesi-SP, com regência e direção de João Carlos Martins. Os bilhetes têm preços de R$ 10 a R$ 20. Podem ser adquiridos pelo site www.ingressorapido.com.br, pelo tel. 4003-1212 e na bilheteria da Sala São Paulo (Praça Júlio Prestes). Os concertos ocorrerão em 12 de março, às 21 h, e em 17 de março, às 17 h. A temporada, até setembro e inspirada no festival Mostly Mozart, contará com sete concertos. Apresenta, ainda, quatro jovens compositores brasileiros - Valéria Bonafé, Marsílio Onofre, Matheus Bitondi e Leonardo Martinelli. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.