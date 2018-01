Começa na Avenida Paulista o 2.º Corredor Literário Começa nesta segunda-feira e vai até domingo o 2.º Corredor Literário, evento que vai promover 180 atividades culturais ao longo de 14 espaços da Avenida Paulista e espera atrair 60 mil pessoas. O 2.º Corredor Literário organiza palestras, mesas-redondas, workshops, apresentações teatrais feira de livros, oficinas de literatura e leitura e rodas de poesia e saraus, entre outras atividades. Alguns pontos concentrarão eventos específicos, como é o caso da Fnac, que será o local ideal para os fãs de debates. Já os interessados em cinema não devem deixar de ir ao Instituto Cervantes. A abertura oficial acontece às 19h30 no auditório grande do Masp. A primeira atividade será a leitura do conto "Natal na Barca", de Lygia Fagundes Telles, feita pelo ator Lima Duarte. Lygia, responsável pela elaboração da lista de escritores que serão homenageados no evento, pretende acompanhar a performance do ator. Não é só Lima Duarte que fará leituras no evento. Estão "escalados" também os atores Dalton Vigh, Elias Andreato, Marília Gabriela. Eles devem fazer leituras de textos ds escritores João Carlos Marinho, Tatiana Belinky e Marçal Aquino, entre outros. 2.º Corredor Literário. Informações: (11) 3071-3494 e (11) 3073-1625