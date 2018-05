Começa hoje venda de ingressos da Flip Tem início hoje, às 10h, a venda de ingressos da 9.ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que ocorre de 6 a 10 de julho, com convidados como James Ellroy, David Byrne e o colunista do jornal O Estado de S. Paulo João Ubaldo Ribeiro. A venda será feita pelo site www.ticketsforfun.com.br, pelo tel. 4003-0848 (até as 21 h; a partir de terça, das 9 h às 21 h) ou em pontos de vendas pelo País (informações pelo site www.flip.org.br). A partir de 6/7, os ingressos só serão vendidos nas bilheterias em Paraty. Os preços são iguais aos do ano passado: R$ 40 para as mesas da Tenda dos Autores, a conferência e o show de abertura, e R$ 10 para reprodução simultânea das mesas na Tenda do Telão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.