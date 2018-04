Começa hoje semana do hip hop com oficinas em SP

A atração, que chega à nona edição este ano, oferece gratuitamente ao público oficinas de grafite, dança, rap (workshops de MCs e DJs) e basquete de rua, além de uma mostra de filmes, mesas de debate, bailes e uma série de apresentações. "Nosso interesse é mostrar quem produz essa cultura periférica e o que ela propõe", conta o curador do evento Gildean Silva, 36 anos, conhecido como MC Panikinho.

"Nossos artistas não estão em ascensão, não aparecem na mídia, mas são pessoas em quem a comunidade acredita", diz ele. Este ano, o evento trouxe, em parceria com o Centro Cultural da Espanha, o rapper El Chojin.

À frente da oficina de grafite, Renata Santos, 32 anos, vive da arte há 10 anos e vai apresentar ao público os primeiros fundamentos do grafite. Esta edição quer destacar o papel das mulheres no movimento, e Renata é uma delas. Já o ex-jogador federado Eduardo José Barbosa, 38 anos, o Bob do basquete, é quem comanda a atração esportiva. B.boy - sigla que significa ?breakboy? (?garoto que dança break?) Jeff, de 29 anos, vai ensinar passos de dança e montar, ao longo da semana, uma pequena coreografia. Programação completa no site: www.acaoeducativa.org.br . As informações são do Jornal da Tarde.

Semana Cultural Hip Hop. De 27 a 31 /07. Ação Educativa. Rua General Jardim, 660, Vila Buarque. Tel (011) 3151-2333. Oficinas diárias: dança e DJ/MC das 15h às 17h, e mostras de filmes, das 17h às 18h30.

Sesc Consolação. Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque. Tel (011) 3234-3000. Oficinas diárias: produção musical, das 15h às 17h.

Biblioteca Monteiro Lobato. Rua General Jardim, 485, Vila Buarque. Tel (011) 3256-4438. Oficinas diárias: basquete, das 14h às 17h e grafite, 15h às 17h.