Começa hoje programação 2008 da Globo Uma semana depois da Páscoa, começa, enfim, o ano novo da Globo. A programação 2008 da emissora entra em cena a partir de hoje com estréias no horário nobre e atrações que voltam das férias. Programas como Mais Você, Estrelas e Caldeirão do Huck comemoram o início do ano com quadros novos. Mas a segunda linha de shows, exibida às 23h, é o destaque. Produções que foram especiais de fim de ano, Casos e Acasos, Dicas de Um Sedutor e Faça a Sua História, desbancaram Linha Direta, Carga Pesada e Sob Nova Direção e garantiram a vaga semanal. O trio tem a responsabilidade de ''bombar'' a programação noturna, a queridinha da TV e do mercado publicitário. "Temos a necessidade de renovar o conteúdo da segunda linha de shows", diz o diretor-geral, Octávio Florisbal. "A primeira (que tem Casseta & Planeta, A Grande Família e Globo Repórter) é bem aceita, não tem mostrado cansaço." Casos e Acasos entra no ar às quintas. Com elenco e histórias diferentes a cada semana, aposta na rotina de personagens que têm a vida cruzada por acaso. Sexta-feira é dia de Dicas de um Sedutor. A comédia mostra o dia a dia do especialista em relacionamentos Santiago (Luiz Fernando Guimarães). A sitcom Faça a Sua História é vedete aos domingos, depois do Fantástico. Moradores do subúrbio carioca são estrelas de ''causos'' contados pelo taxista/narrador feito por Vladimir Brichta. O primeiro episódio teve Stepan Nercessian no papel principal, mas o ator pediu para sair para se dedicar à campanha para vereador no Rio de Janeiro. A preocupação com a faixa é tanta que a Globo muda tudo outra vez no segundo semestre. A comédia Guerra e Paz, com Marcos Pasquim e Danielle, vira seriado e substitui uma das três estréias. Um dos programas ainda dá lugar à série derivada do filme Ó Pai, Ó, com Lázaro Ramos, e uma produção da O2 que ainda não foi escolhida. A versão de Tropa de Elite para a televisão ficou para 2009. Os especiais Por Toda a Minha Vida, que volta com a trajetória do grupo Mamonas Assassinas, Profissão Repórter e Som Brasil ainda não conseguiram um dia da semana para chamar de seu, mas foram confirmados no ar uma vez por mês. Os humorísticos Casseta & Planeta e A Grande Família surgem com novos integrantes. A trupe do Casseta escalou Cláudia Rodrigues para cobrir a licença-maternidade de Maria Paula. Já em A Grande Família, os primeiros dias de vida de Floriano, o filho de Bebel (Guta Strasser) e Agostinho (Pedro Cardoso), deixam a rotina da família Silva ainda mais confusa. E, na nova temporada, Lineu (Marco Nanini) surpreende ao deixar o emprego na vigilância sanitária para atuar como veterinário. As informações são do Jornal da Tarde