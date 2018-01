Começa hoje o Mês da Cultura Independente

Tem início hoje, na Praça da República, a programação do Mês da Cultura Independente 2013. Trata-se da sétima edição do festival, que já trouxe a São Paulo música de artistas fora dos radares convencionais como The Eternals, Spoek Mathambo e Chali 2Na, além de mostras de cinema. A festa de abertura acontece hoje, das 14h30 às 21h30, com apresentação do cubano Fernando Ferrer, em parceria com o multi-instrumentista Chico Mann e os colombianos do Systema Solar. A festa continua com DJs dos coletivos Voodoohop, Macumbia e Calefação Tropicaos. A programação completa do mês pode ser acessada no site culturaindependente.org.

A cantora Maria Gadú é a convidada do concerto que a Orquestra Experimental de Repertório faz hoje às 12h30 na área externa do Auditório do Ibirapuera, com entrada franca. Além de canções da artista, a orquestra vai interpretar também duas obras: Um Americano em Paris, de George Gershwin, e a Rapsódia sobre Temas de Chico Buarque de Holanda, escrita por Lindolfo Gaya. A regência será do maestro Jamil Maluf, diretor da Experimental.