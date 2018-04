Começa hoje o Festival Música Nova em São Paulo

Começa hoje em São Paulo o 42º Festival Música Nova, nicho de resistência da música contemporânea no País. Pela primeira vez em sua história, a mostra traz uma das famosas projeções sonoras do compositor francês Pierre Henry, concebida especialmente para o espaço do Auditório Ibirapuera. Henry, que celebra seus 80 anos este ano, está enfermo, e enviou seus principais colaboradores ao Brasil para a montagem: Etienne Bultingaire e David Henry. Mas o concerto de Henry será só nos dias 5 e 6, às 21 h. Hoje, a abertura será às 21 horas no Teatro Sesc Vila Mariana, com a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, sob a regência de Luís Gustavo Petri e com a pianista Beatriz Roman como solista. No programa, peças do próprio Petri, de Gilberto Mendes, Claudio Vitale e o encerramento é com o Concerto Soirée para Piano, do italiano Nino Rota. Na próxima terça-feira, no Auditório do Sesc Vila Mariana, o festival prossegue com o quinteto Ensemble L''''Itinéraire, que toca peças de Jean-Luc Hervé, Yoshio Hachimura e Maury Buchala. Na quarta, às 20h30, no Teatro do mesmo Sesc, desembarca a primeira estrela vanguardista da temporada: a soprano, pianista, compositora belga Françoise Vanhecke. Ela apresenta Electroshocked!, uma peça que mergulha no mundo dos robôs e das máquinas com um performer intrigante, o minirrobô James, sui generis animal de estimação que reage à voz de sua mestra. Nos dias 31 e 2, a Orquestra de Câmara da USP, sob regência de Gil Jardim, apresenta-se no Anfiteatro Camargo Guarnieri, na USP, e também no Auditório do Masp, na Avenida Paulista, sempre fechando com Danças Concertantes, de Stravinski. No dia 2, no Centro Universitário Maria Antonia, é a vez do Grupo de Música Interativa, com participação do Grupo Akronon e Annita Costa. No dia 3, o Teatro do Sesc Anchieta terá uma apresentação do Núcleo Avançado de Performance. No dia seguinte, no mesmo local, é a vez do duo Worms-Pameijer, formado por Marcel Worms (piano) e Eleonore Pameijer (flauta). 42.º Festival Música Nova. Teatro Anchieta. Rua Doutor Vila Nova, 245, tel. 3234-3003; Sesc Vila Mariana. Rua Pelotas, 141, tel. 5080-3000; Auditório do Masp. Avenida Paulista, 1.578, tel. 3251-5644; Auditório Ibirapuera. Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n.º, portão 2, Parque do Ibirapuera. tel. 5908-4299; Anfiteatro Camargo Guarnieri. Rua do Anfiteatro, 109, USP, tel. 3091-4330; Centro Universitário Maria Antonia. Rua Maria Antonia, 294, tel. 3255-7182; Instituto de Artes da Unesp. Rua Dom Luis Lasagna, 400, tel. 6166-6500. Até 13/9. Informações: www.festivalmusicanova.com.br.