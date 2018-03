Começa hoje o curta Santos Começa hoje o 9.º Curta Santos - Festival Santista de Curta-metragens, com 30 produções de várias regiões do País. Na abertura, que acontece às 20 horas, no Teatro do Sesc, em Santos, estarão presente a diretora Laís Bodanzky (diretora homenageada) e os atores Cristiane Torloni e Nuno Leal Maia, que serão homenageados. E Etty Fraser foi escolhida patronesse desta edição. Dentre os 753 filmes inscritos, a organização selecionou 15 curtas-metragens e 15 videoclipes. O curta vencedor na mostra Olhar Brasilis receberá R$ 5 mil em serviços oferecidos pela Color Bars Video & Filmes. Os vencedores receberão também o empréstimo de kits digitais.