Começa hoje o 3º Panorama do Circo em São Paulo Cento e sessenta artistas vão apresentar 19 espetáculos circenses de hoje a domingo no 3º Panorama Paulista do Circo, no local que já começa a ser reconhecido como o principal palco dessa arte na capital paulista, o Memorial da América Latina. Quatro apresentações diferentes vão ocorrer diariamente, com uma hora de duração cada uma - e todas com entrada franca. A 3ª edição do evento anual teve o incentivo do Programa de Ação Cultural (PAC), da Secretaria de Educação do Estado, no valor de R$ 150 mil. "Fizemos uma parceria com o Circo Fiesta, que acaba de terminar a sua temporada de dois meses no Memorial, para locar a mesma lona, cuja capacidade é de 900 pessoas", conta Bel Toledo, presidente da Cooperativa Paulista de Circo, idealizadora do Panorama. Um dos mais experientes palhaços brasileiros, Picolino, de 83 anos, vai mostrar toda a sua graça e talento no espetáculo dos Anjos Voadores, marcado para ocorrer no próximo sábado, às 15 horas. Companhias um tanto novas, mas igualmente competentes, formadas a partir de escolas circenses, como Seres de Luz (às 18 horas, hoje), Paraladosanjos (às 20h30, hoje) e Namakaka (às 15 horas, no domingo) fazem parte da programação que promete agitar a Barra Funda. Os Irmãos Becker, o Circo Vox, o Grupo Cabaret Insólito, Circo de Ébanos, Equipe Alegria, Circo Anjos Voadores, Hong Kong, Bo Bio, Picadeiro Aéreo, Troupe Calado e Na Mala também já confirmaram sua participação no Panorama. Paralelamente ao festival de malabares, trapézios e contorções, serão realizadas oficinas de iluminação, coreografia e direção de números e de espetáculos, destinadas a todos os artistas participantes do evento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo Serviço Panorama Paulista do Circo. Memorial da América Latina . Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, São Paulo. Tel. (011) 3823-4600. 4.ª a 6.ª, 10, 14, 18h30 e 20h30; sáb. e dom., 11, 15, 17 e 20h30. Grátis. Até 27/4.