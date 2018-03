Começa hoje nova temporada de 'Louco por Elas'

"As atrizes crescem e vamos tentar acompanhar", explica o autor João Falcão, que assina os texto da atração com sua mulher, Adriana Falcão. Além de Theodora enlouquecer o pai, Léo (Eduardo Moscovis), com a descoberta do amor, Violeta (Glória Menezes) piorará a situação ao ensinar a neta a praticar o beijo com um balão.

Entre os dilemas que aparecerão nesta temporada estão as indecisões de Bárbara (Luisa Arraes). "Ela vai se formar e ficar sem saber o que fazer. Também terá questionamentos sobre o namorado. Os episódios estão mais sequenciais, uma coisa terá consequência em outro episódio", conta Falcão à reportagem.

Em meio aos dramas femininos que o cercam, Léo receberá uma visita de seu pai, interpretado por Reginaldo Faria, um homem que tem dúvidas em relação à própria sexualidade, se veste como mulher e adotou o nome de Veruska. "Antes, ninguém sabia disso, só o Léo. É bom ver o Reginaldo, um grande galã, fazendo um papel de humor como esse", analisa o autor.

O protagonista, porém, terá seus momentos de diversão. Desta vez, no lugar de novas conquistas, ele reencontrará antigas namoradas, como Giuliana (Carolina Ferraz), cuja presença mexerá com Giovana (Deborah Secco). "Ela foi a primeira namorada dele e é bem-sucedida. A Giovana fica preocupada e acaba sentindo a falta dele como namorado", adianta Falcão.

Por terem uma família em que a mulher é a provedora do lar, o casal principal tentará rever as funções. "Eles percebem que estão muito trocados e tentam redistribuir as tarefas como uma família convencional", explica João Falcão, que tem entre seus colaboradores a filha, Clarice, que também faz parte da equipe que produz para a internet os vídeos de comédia "Porta dos Fundos", e o namorado dela, o ator onipresente em produções de humor Gregório Duvivier. "Agora, eles não devem participar porque a Clarice está lançando um disco e o Gregório vai protagonizar um musical", conta Falcão, também responsável pela direção, ao lado de Flávia Lacerda, com criou a estética de câmera da mão, típica do programa. "A série começou pouco pretensiosa. É mais sofisticada em um momento em que querem agradar à classe C a todo custo." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.